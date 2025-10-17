Fatih Erbakan Kayseri İl Kongresi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri il kongresinde partisinin büyüme oranlarını ve yaklaşan 3. Olağan Büyük Kongresi'ni duyurdu. Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda gerçekleştirecekleri vaatleri de sıraladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kayseri il kongresine katıldı.

Atatürk Spor Salonu'nda partisinin il teşkilatınca düzenlenen Kayseri 3. Olağan İl Kongresi'ne katılan Erbakan, burada yaptığı konuşmada, 16 Kasım'da Yeniden Refah Partisinin Ankara'da 3. Olağan Büyük Kongresi'ni düzenleyeceklerini söyledi.

Kuruldukları günden bugüne hem üye sayılarının hem de oy oranlarının hızla arttığını vurgulayan Erbakan, "Birinci büyük kongremize 45 bin kişi katıldı. İkinci büyük kongremize 65 bin kişi katıldı. Üçüncü büyük kongremize ise 100 bin kişi katılacak inşallah." dedi.

İktidara gelmeleri durumunda yapacaklarını anlatan Erbakan, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah olarak buradayız. Halen aynı yerdeyiz, hakkın tarafında, haklının tarafında, halkın yanında ve Milli Görüş çizgisindeyiz. İnşallah bu aziz milletin teveccühüyle, Milli Görüş bereketiyle, bu fedakar dava insanlarının gayreti ve fedakarlığıyla yeniden şahlanacağız, yeniden işbaşına geleceğiz ve bu aziz milletin yüzünü yeniden, refahla güldüreceğiz. Paylaşımda, yargıda, yönetimde, adaleti sağlayacağız. Bu kongreler iktidara yürüyüş kongresidir."

Erbakan, partilileri 16 Kasım'da Ankara'da düzenleyecekleri 3. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti.

İl Başkanı Ali Özcan ise göreve geldikleri günden itibaren teşkilatın her kademisiyle gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Öte yandan Erbakan, partisine katılan bir ilçe belediyesi meclis üyesine rozet taktı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Politika
