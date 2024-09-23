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Fatih Erbakan, ittifak için 5 partiye yeşil ışık yaktı

Fatih Erbakan, ittifak için 5 partiye yeşil ışık yaktı
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Seçmenin "sağ partiler" olarak nitelendirdiği partilerle iş birliğine gidebileceklerinin sinyalini veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ittifak için İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'ni işaret etti.

Yeniden Refah Partisi? Genel Başkanı Fatih Erbakan?, siyasette erken seçim tartışmalarının yaşandığı sürpriz bir çıkışa imza atarak ittifak için kapıyı açık tuttukları partileri sıraladı. Önceliklerinin seçime kendi adaylarıyla girmek olduğunu belirten Fatih Erbakan, sağ blok içinde kurulacak yeni bir ittifaka sıcak baktıklarını dile getirdi.

"BARAJ PROBLEMİMİZ YOK"

Gelecek Partisi ile birleşme görüşmeleri yapan DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan'ın ziyaretine değinen Fatih Erbakan, "Biz öncelikle kendimiz müstakil olarak girmeyi istiyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin bugün oy oranı bakımından da baraj problemi olmadığını görüyoruz. Seçim sonuçları bunu gösterdi" dedi.

AK PARTİ İLE BİR DAHA ASLA"

AK Parti'ye 2023 seçimlerinde destek verip 2024'teki yerel seçimlerde seçime tek başına giren YRP lideri Erbakan, AK Parti ile yeniden bir araya gelme ihtimaline ilişkin de konuştu. Erbakan, "AK Parti ile bir daha asla diyebiliyor musunuz?" sorusuna "Diyebiliyoruz, evet. Çünkü bizim çok samimi yaklaşımımıza, fedakarlığımıza ve ortada milletin huzurunda imzalanan bir mutabakat olmasına rağmen bunların hepsi hiçe sayıldı. Bu da bizim güvenimizi tamamen sarstı. O nedenle de bundan sonrası için bir birliktelik olması ihtimalini görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"OY ORANIMIZ YÜZDE 7'NİN ÜZERİNDE"

Partisinin oy oranına ilişkin de açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, "Şu anda yüzde 7'nin bile üzerinde diye düşünüyoruz. Zaten 31 Mart'ta yüzde 6,98 almıştık" ifadesini kullandı. Sandığa gitmeyen seçmenlerin büyük kısmının Yeniden Refah'ın böyle bir çıkış yapacağını tahmin etmediğini savunan Erbakan, "Partimizin bu kadar oy alacağını bilselerdi onlar da gelirdi. Şimdi bunu gördüler, o yüzden yerel seçimden bugüne oy oranımızın ciddi yükseldiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

5 PARTİYE KAPILARI AÇIK TUTTU

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine önceliklerinin kendi adaylarıyla katılmak olduğunu vurgulayan Fatih Erbakan, "Ama bir 'üçüncü yol' alternatifi Türkiye'de her zaman mümkündür" dedi. Seçmenin 'sağ partiler' olarak nitelendirdiği partilerin iş birliğine gidebileceğinin sinyalini veren Erbakan, ittifak için İyi Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'ni işaret etti.

MANSUR YAVAŞ'I DESTEKLER Mİ?

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın son dönemde partisinin yönetimine kırgın olduğu ve İYİ Parti ile temas kurduğu iddialarına ilişkin konuşan Fatih Erbakan, İYİ Parti'nin de içinde olacağı bir 'sağ ittifak'ın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi ihtimaliyle ilgili şöyle konuştu: "Mansur Bey'in ismi öne çıkarsa onun CHP'nin adayı olacağını düşünüyorum. Konuşmak için de biraz erken. Ama dediğim gibi, Mansur Bey'in bizim adayımızdan ziyade CHP'nin adayı olma ihtimali çok daha yüksek."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (9)

Emin Ayan:

10 nunuzda biraraya gelseniz olmaz.

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Ömer:

Parayı görünce oda koşar Akp' ye.

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Murat saritas:

Bu sümüklüyüde siyasetçi yaptılar

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Seko:

Buda meral gibi atıyor tutuyor gel deyince hepsini satar dizinin dibine oturur

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Seko:

Saydığın partilere bak...

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bekir yapici:

iyide kardesim bu kisinin soy adindan baska nesi var,herhangi bir kamu yönetiminde calismamis birakin devlet adamligini memuruk tecrübesi bile yok, cevresinde partisinde devleti yönetecek bilgili tecrübeli kac kisi var önemli olan bu, tabiki bu düzene gidisata dur demek sart oldu ancak ideoloji görüs düsünülmeden ülke ve halk adina birlesmek gerekir zaten tehlikeli sekilde bölündük cephelestik gec olmadan artik uzlasma zamanidir pastadan pay kapma zamani degil.

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VEFA:

Sayın Erbakan da batan AKP gemisini gördü, kendilerine kurtarma botunda yer arıyor!... Eeee!.. Ne oldum demeyecekmişsin, ne olacağım diyecekmişsin!...

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erkan yüksel:

SIYASAL ISLAMCILARDAN HERKEZ UZAK DURSUN ULKENIN HALI ORTADA ..KIMSE BUNLARLA BIR ARAYA GELMESIN BIRDAHADA BUNLARA IKTIDAR YUZU GOSTERMESIN ALLAH ..NE HALE SOKTULAR MEMLEKETI

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