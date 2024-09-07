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Fatih Erbakan: Halka rağmen milletin iradesine rağmen bir iş yapılmıştır

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, halkın iradesine rağmen alınan bu kararın hayır getirmeyeceğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın partilerinden istifa etmesine ilişkin, "Bu noktada söylediğimiz, halka rağmen milletin iradesine rağmen bir iş yapılmıştır. Böyle bir işten hayır gelmesi mümkün değildir." dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı öncesinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Konuşmasının başında Batı Şeria'nın Nablus şehrine bağlı Beyta beldesinde katıldığı gösteride İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen ABD vatandaşlığı da bulunan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'ye rahmet dileyen Erbakan, "katil siyonist rejim" olarak nitelediği İsrail yönetimini kınadı.

Üye sayısı ve son seçimlerde aldıkları oy oranlarıyla Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi olduklarını belirten Erbakan, sırasıyla 1, 3 ve 5 milyon üye sayısına ulaşarak partilerini iktidara taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Partilerinin kişilerin partisi değil "milli görüş davasının" adresi olduğunu kaydeden Erbakan, "Bu adrese gelenler milli görüşün eskimez, kadim prensiplerini kabul etmişlerdir. Bu adresten ayrılanlar ise bu prensiplerin, insanların maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasının tek çaresi olan bu prensiplerin uzağında kalmayı tercih etmişlerdir. Bir başka deyişle, milli görüş gömleği kendilerine ağır gelmiştir. Milli görüş gömleği, o gömleği taşımaya layık olanların üzerinde kalıcı olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de vatandaşların bankalara olan borcunun 3,5 trilyon liraya ulaştığını ileri süren Erbakan, kamuda israf, faiz, "imtiyazlılar" ve Kur Korumalı Mevduat ile kaynakların tüketildiğini savundu.

"Erken seçim, ister istemez gündeme gelecek diye düşünüyoruz"

Erbakan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Erbakan, "Erken seçim ister istemez gündeme gelecek diye düşünüyoruz. Çünkü ekonomik veriler Türkiye'yi bir erken seçime zorluyor." dedi.

Fatih Erbakan, 2025 sonu ya da 2026 ilkbaharında erken seçimin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'ın istifa ederken kendisiyle vedalaşmadığı ve partililerle helalleşmediği yönündeki açıklamalara ilişkin değerlendirmeleri sorulan Erbakan, Şanlıurfa'da diğer partilerdeki muhalif seçmenin de kazanacak aday olarak Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kasım Gülpınar'a oy verdiğini söyledi.

Bugün de değişen bir şey olmadığını ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Muhalif seçmen, Yeniden Refah seçmeni Sayın Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nde belediye başkanlığına devam etmesini istiyordu. Ancak buna rağmen böyle bir karar alındı. Kendisinin bizzat yaptırdığı anket, oradaki 21 belediye meclis üyemize de bizzat kendisinin söylediği ankette de Şanlıurfa halkının yüzde 79'u, yani çok büyük bir kahir ekseriyeti Sayın Gülpınar'ın istifa etmesinin uygun olmayacağını düşünüyor. Bu noktada söylediğimiz, halka rağmen milletin iradesine rağmen bir iş yapılmıştır. Böyle bir işten hayır gelmesi mümkün değildir."

Teğmenlerin yemin görüntüleri

Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki yemin görüntülerine ilişkin soruya da Erbakan, şu yanıtı verdi:

"Askeri vesayetin siyasetin üzerinde, millet iradesi üzerinde bulunmasını tabii ki asla kabul edemeyiz. Herhangi bir şekilde bunun ima edilmesi, bununla ilgili bir sinyal verilmesi niyeti varsa eğer, bunu da tabii ki asla tasvip edemeyiz. Ancak, Türkiye'de milletimiz iki kutuplu, ikisi de çok sıkıntılı olan seçeneğe mahkum edilmemelidir. Böyle bir görüntü de verilmemelidir. 'Ya 28 Şubat dönemine, askeri vesayet dönemine, antidemokratik döneme geri döneceğiz ya da AK Parti iktidarı devam edecek, seçenekleri var sadece' düşüncesine de karşıyız. Milletimiz sandık geldiği zaman ne askeri vesayete ne ekonomik krize mecbur olmadığını ortaya koyacak ve hür iradesiyle kurtuluş yolunu seçecektir."

Kaynak: AA / Politika

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