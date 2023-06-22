Fatih Erbakan: DSÖ daha önce pek çok skandala karışmış bir örgüt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karabük'te esnaf ziyareti sonrası partisinin il başkanlığına giderek partililerle bir araya geldi. Parti binasında yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) tepki gösteren Erbakan, DSÖ'nün daha önce adı pek çok skandala karışmış bir örgüt olduğunu belirtti.

'DSÖ, ADI DAHA ÖNCE PEK ÇOK SKANDALA KARIŞMIŞ BİR ÖRGÜT'

Karabük'te esnafı ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan daha sonra partisinin il başkanlığına giderek partililerle bir araya geldi. Parti binasında açıklamalarda bulunan Erbakan, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) tepki göstererek, "Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sağlık Örgütü'nün vesayetinden çıkıp yerli ve milli bir istikamette yürümesi son derece önemli. Dünya Sağlık Örgütü daha önce adı pek çok skandala karışmış bir örgüt. Bill Gates Vakfı'nın fonladığı sakıncalı faaliyetler içerisinde olabilen bir örgüt. Koronavirüs ile ilgili o zaman da söyledik. Faz aşamaları tamamlanmamış, ne olduğu belli olmayan aşıların yan etkileri belli değil. Bunlar testleri tamamlanmamış son derece riskli. Nitekim Almanya ve Avrupa'da açılan tazminat davaları bizim haklılığımızı ortaya çıkarttı. Emboli, kalp krizi ve turbo kanser vakaları ortaya çıkarttı. Özellikle kalp krizinin çok genç yaşlara indiğini görüyoruz. Emboli ve kalp krizi vakalarının MRNA aşısıyla olan ilişkisinin bilimsel olarak araştırılıp kamuoyuna açıklanması lazım. MRNA aşısı üreten firmaların tazminata mahkum edilmesi bizim endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzun göstergesi" dedi.