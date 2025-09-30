Fatih Erbakan'dan Gazze Açıklaması: 'Sözde Barış Planı Soykırımın Bitiş Fermanıdır'

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Sözde Barış Planı Gazze'nin bitiş fermanıdır. Soykırım destekçisi Trump ile soykırımcı Netanyahu'nun açıkladıkları bu şeytani plana karşı çıkmak, başta halkı Müslüman ülkelerin yöneticileri olmak üzere bütün Müslümanların öncelikli vazifesidir. Buradan ülkemizdeki siyasi iktidarı da bu türden şeytani planları destek vermekten vaz geçmeye davet ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Erbakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımcı Netanyahu'nun 'İsrail hedeflerine ulaşmıştır' yollu açıklamayla memnuniyetini dile getirdiği plan, 2 yıldır tarihin gördüğü en büyük soykırıma maruz kalan Gazzelilerin tamamen silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin hamassızlaştırılmasını esas almaktadır. Terör örgütü soykırımcı İsrail'in tamamen silahsızlaştırılan Gazze'ye son darbeyi indirmeyi planladığı ortadadır. İngiltere'nin Filistin'de İsrail adlı bir devletin kurulacağını ilan ettiği 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu'nun 100'üncü yılında Kudüs'ü başkent ilan eden soykırım destekçisi Trump, bu ikinci döneminde de Gazze'ye son darbeyi indirme aşamasına gelmiştir. Gazzelilerin silahsızlandırılması tamamının soykırımcıların insafına terkedilmesi anlamına gelmektedir. Unutulmamalıdır ki, sözde barış planı çerçevesinde silahlarını Birleşmiş Milletler'e (BM) teslim eden Boşnaklar, Avrupa'nın ortasında silahlı Sırplar tarafından soykırıma uğratılmışlardır. Sözde Barış Planı Gazze'nin bitiş fermanıdır. Soykırım destekçisi Trump ile Soykırımcı Netanyahu'nun açıkladıkları bu şeytani plana karşı çıkmak, başta halkı Müslüman ülkelerin yöneticileri olmak üzere bütün Müslümanların öncelikli vazifesidir. Buradan ülkemizdeki siyasi iktidarı da bu türden şeytani planları destek vermekten vaz geçmeye davet ediyoruz."