Fatih Erbakan'a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zübük' sözüyle sizi mi kastetti?
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'zübük siyasetçiler' ifadesi hakkında konuştu. Erbakan, 'zübük' ifadesinin ilkesi ve duruşu olmayan, menfaati için şekilden şekle giren siyasetçi tipi anlamına geldiğini belirtti ve bu tarife uymadıklarını ifade etti. Erbakan, 14 Mayıs'ta ilkelerinin kabul edildiği için 'Varız' dediklerini, ancak ilkelere uyulmaması nedeniyle yeni bir karar aldıklarını belirtti.
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