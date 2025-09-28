Haberler

Fatih Erbakan: '57 Müslüman Ülke Ortak Hareket Etmeli'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Hatay'daki kongresinde Türkiye'nin öncülüğünde Müslüman ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. İktidar politikalarını eleştiren Erbakan, Milli Görüş çatısı altında birleşerek büyük Türkiye hedefini yeniden hayata geçireceklerini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkenin ortak hareket edip, ortak karar alması lazım." dedi.

Erbakan, partisinin İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen Hatay 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Erbakan, Necmettin Erbakan'ın giydirdiği Milli Görüş gömleğini son nefeslerine kadar çıkarmayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını ifade eden Erbakan, ikinci 40 yılda şahlanarak yeniden iş başına geçeceklerini belirtti.

İktidarın politikalarını eleştiren Erbakan, yeniden büyük Türkiye için Milli Görüş'te birleşeceklerini dile getirdi.

Gazze'de, Arakan'da ve Doğu Türkistan'da insanlık zulümlerinin yaşandığını belirten Erbakan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin öncülüğünde de 57 Müslüman ülkenin ortak hareket edip, ortak karar alması lazım. 47'de olur, 37'de olur, 17 bile olur. Bunlar, Müslümanlar bir araya gelmeye başladığı zaman korkudan titrerler. Bu yaptırımlarla karşılaştıkları zaman yaptıkları zulmü ve sömürüyü durdurmaktan, masaya oturmaktan başka çareleri kalmaz. İşte dış politikada da inşallah bu adımları atarak yaşanabilir Türkiye ve yeniden büyük Türkiye'yle beraber yeni bir dünyayı da inşallah hayata geçireceğiz. Her zaman söylediğim gibi kaynak paketlerimiz, projelerimiz hazır ve hepsinden önemlisi makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır. Milli Görüş kadroları siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapan kadrolarımız hazır. İnşallah yeni dönemde yine geleceğiz ve bu aziz milletin yüzünü Milli Görüş'le yine refahla güldüreceğiz."

Kongrede mevcut İl Başkanı Yusuf Yener, yeniden göreve seçildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Politika
