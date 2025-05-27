Fatih Belediye Başkanı Turan'dan Özgür Özel'e Yolsuzluk Tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Partili belediyelere yönelik 'yolsuzluk' iddialarına ilişkin Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Topkapı Kütüphanesi'nde düzenlenen basın toplantısında yanıt verdi. Turan, "Özel'in bugün yaptığı açıklamaları gerçekten hayretle ve ibretle izledim. Sanki gizli belgeler ortaya çıkmış ve yolsuzluk tespit edilmiş gibi bir hava oluşturdu. Bu açıkça algı operasyonudur. Bir taraftan şereflerine ve haysiyetlerine operasyon yapıldığını söyleyerek diğer tarafta çok rahatlıkla bu operasyonları hiçbir belgeye, bilgiye dayanmadan başkasına yapabilecek bir siyasi zihniyetle karşı karşıyayız" dedi.

Turan, "Geçen hafta cuma günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi çıkışında, CHP'li belediyelerle ilgili haksız operasyonlar yapıldığını, AK Partili belediyelerde 'yolsuzluk' söylentileri olduğunu, Fatih Belediyesi'ne ait bir dosya açıklayacağını söyledi. Elinizde ne belge varsa hemen açıklayın. Burada 3 bin insan çalışıyor. Eğer vaktiniz yoksa bir genel başkan yardımcısına verin, onlar açıklasın. CHP'nin yandaşı olan medya kanallarında Sayıştay raporlarından bahsediliyor. Sayıştay raporları, halka açık raporlardır. Fatih Belediyesi Sayıştay raporları hatta İstanbul'da ve Türkiye'deki bütün belediyelerin Sayıştay raporlarını merak edenler inceleyebilir. Bizim Sayıştay raporumuz da buradadır. Biz de kendi Sayıştay raporumuzu bir övünç madalyası olarak görüyoruz. Bugün Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında büyük bir yolsuzluk olarak raporu açıklayacağını söyledi. Hep beraber izledik. Fatih Belediyesi'nin Sayıştay raporuyla ilgili eleştirilen ve tavsiye edilen 17 madde var. Bunların içerisinden Özel, 4 maddeyi sayarak bunları sanki yolsuzluk ve gizli bir şeymiş gibi ifade etti. Onları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözünü ettiği belgelere değinen Turan, "' Spor kulübüne taşınmaz tahsisi yapılamaz' belgesini gösterdi. Bakmışlar, biz tahsis yapmışız. 'Orayı da yandaşlar işletiyor. Bu tesislerden para kazanıyor. Bunu yapamazsın' diyor. Bu söylediği yer, 1948 yılından beri yerinden hiç kıpırdamamış olan ve 91 metrekare olan Çapa Spor Kulübü. Buraya tahsis ettiğimiz belgeyi bir yolsuzluk belgesi olarak 86 milyon insanın önüne çıkarıyor. Bu spor kulübünde yetişmiş ve hala burada siyaset yapan çok önemli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar da vardı. Diğer konu ise Başkan Yardımcısı arkadaşlarımızın belediyeden çift maaş alması. Bu belediyeden alınan değil, yönetim kurulundan alınan maaş" dedi.

Turan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Özel'in bugün yaptığı açıklamaları gerçekten hayretle ve ibretle izledim. Sanki gizli belgeler ortaya çıkmış ve yolsuzluk tespit edilmiş gibi bir hava oluşturuldu. Bu açıkça algı operasyonudur. Bir taraftan şereflerine ve haysiyetlerine operasyon yapıldığını söyleyerek diğer tarafta çok rahatlıkla bu operasyonları hiçbir belgeye, bilgiye dayanmadan yapabilecek bir siyasi zihniyetle karşı karşıyayız. Baktı ki torba dolmuyor, Fatih Belediyesi'nin yanına 'Bayrampaşa ve Bahçelievler sosu ilave edelim' gibi onları da dinledim. Çok anlamlı şeyler olarak da görmedim. Sayıştay raporundan dolayı bir suç varsa da bunu kabullenirim."