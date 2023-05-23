Faruk Çelik'ten Artvin Belediyesi'ne mobbing göndermesi

Artvin Belediyesinde 14 Mayıs sonrası yapılan yer değişikliğiyle gündeme gelen mobbing idealarına Eski Bakan 28'nci dönem AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Milletvekili Faruk Çelik Artvin'de faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Seçim çalışmaları ve Artvin gündemine dair açıklamalarda bulunan Çelik, bir basın mensubunun Artvin Belediyesinde yer değişikliğinde AK Parti Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe döneminde (2014-2019) Basın Yayın ve Halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışan ve aynı zamanda TRT Haber Artvin İl Muhabiri olarak görev yapan Fatih Tüysüz'ün 4 yıl içerisinde farklı birimlere görevlendirilmesinin ardından 17 Mayıs Çarşamba günü Temizlik İşleri Müdürlüğü 'çöp aracı arkası' olarak görevlendirmesi ile ilgili soruya "Mobbingle ilgili 3-4 gündür bana da yoğun şekilde hem mesajlarla hem telefonlarla hem de sizler soruyorsunuz. Olayın ben tam içeriğini bilmiyorum ama belli ki bir siyasi hesaplaşma şeklinde meseleye bakılıyorsa çok çirkin olduğunu ifade etmek istiyorum. Çok yakışıksız bir şeydir. Artvin zaten nedir ki yani 170 bin nüfusu olan bir şehirde kimseye ayrım yapmak gayrım yapmak yakışıksız. Kamuda kim nerede çalışıyorsa hepsi bizim insanımız. Yani uğraşıyoruz ki bir hemşerimizi bir vatandaşımızı nereye taşıyalım uğraşmamız gerekirken bunları çok ideolojik, partisel tasniflere tabi tutarak kişisel hakları falanda rahatsız edici boyutlara taşımak doğru değil. Medyacı bir arkadaşım belediyeden, aynı zamanda belediye çalışıyor ama siyasi görüşü veya hayata bakışı, dönemsel olarak işe başlayışları bahane edilerek yani burası küçük bir yer burada rahatsız edici durumlar yeni başka sorunlar önümüze çıkarabilir. Yani bu işler karşılık bulmamalı, bu işler politize edilmemeli, bu işler insan onuruna yaraşır şekilde gitmeli. Herkesin hakkı hukuku korunmalı. Gelen bilgiler istikametinde bir birimizle uğraşmayalım. Herkes işine baksın" ifadelerini kullandı. - ARTVİN