AK Parti'li Acar: Katil İsrail, gözü dönmüş bir canilikle masum sivillere ve basın mensuplarına saldırmaktadır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Al Jazeera muhabiri Mohammed Wishah'ın Gazze'de alçakça katledilmesinin derin üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Katil İsrail, kirli emellerine ulaşamadığında dünyayı ateşe vermeye kalkan oyunbozan ukala bir serseri gibi davranmakta; her türlü insani değerden sıyrılmış, gözü dönmüş bir canilikle masum sivillere ve basın mensuplarına saldırmaktadır. Artık sözün bittiği yerdeyiz; tekdir ile uslanmayan bu barbarlığın sonunun getirilmesi, küresel barış ve insanlık onuru için kaçınılmaz bir zorunluluktur. İnanıyoruz ki 'Daha Adil Bir Dünya Mümkündür' ve Türkiye, bu evrensel adalet için sonuna kadar mücadele etmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı