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Fahrettin Altun, Amcasının Cenaze Törenine Katıldı

Fahrettin Altun, Amcasının Cenaze Törenine Katıldı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 87 yaşında vefat eden amcası Nurettin Altun'un cenaze törenine katılmak üzere Artvin'in Şavşat ilçesine geldi. Tören sonrası taziyeleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefat eden amcası Nurettin Altun'un cenaze törenine katılmak üzere memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine geldi.

87 yaşında hayatını kaybeden Nurettin Altun için Şavşat ilçesine bağlı Oba köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Altun, köy mezarlığında dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, defin sonrası taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Altun ailesinin yanı sıra yakınları, köy sakinleri ve çevre ilçelerden vatandaşlar da katıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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