Fahrettin Altun, Amcasının Cenaze Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefat eden amcası Nurettin Altun'un cenaze törenine katılmak üzere memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine geldi.

87 yaşında hayatını kaybeden Nurettin Altun için Şavşat ilçesine bağlı Oba köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Altun, köy mezarlığında dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, defin sonrası taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Altun ailesinin yanı sıra yakınları, köy sakinleri ve çevre ilçelerden vatandaşlar da katıldı. - ARTVİN