Bakan Güler'den 'F-35' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, F-35 savaş uçağı ile ilgili herhangi bir gelişme olmadığını ve ilerleme sağlanmadığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, F-35 savaş uçağı konusunda henüz bir gelişme olmadığını söyledi.
Bakan Güler, TBMM'de AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, 'F35 konusunda ilerleme sağlandı mı?' sorusuna, "Hayır henüz bir gelişme yok. Olunca açıklıyoruz" diyerek yanıt verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika