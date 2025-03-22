Eylemcilerden CHP'li vekile: Dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de gaz yemesek

İBB'deki terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu gözaltına alınması sonrası 3 akşamdır İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde eylem düzenleniyor. Gösterilerde zaman zaman polis ile eylemciler arasında gergin çıkarken emniyet güçleri olaylara biber gazı ile müdahale ediyor.

"DOKUNULMAZLIĞI YANLIŞ ANLIYORSUNUZ"

Biber gazlı müdahale sonrası duruma tepki gösteren bir protestocu ile CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Eylemci, Gökçek'e, "Madem dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de biz bu kadar biber gazı yemesek." dedi. Gökçek ise karşılığında, "Bakın siz dokunulmazlığı yanlış anlıyorsunuz." yanıtını verdi.

"BİBER GAZI YEDİĞİNİZE İNANMIYORUZ"

Başka bir eylemci ise Gökçek'e, "Senin biber gazı yediğine mermi yediğine ben inanmıyorum. Hiç birimiz inanmıyoruz." dedi.