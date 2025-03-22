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Eylemcilerden CHP'li vekile: Dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de gaz yemesek

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İmamoğlu protestosuna katılan Saraçhane'deki eylemciler CHP'li vekil Ali Gökçek'e "Madem dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de biz bu kadar biber gazı yemesek" dedi. Gökçek ise eylemcilere "Dokunulmazlığı yanlış anlıyorsunuz" diyerek yanıt verdi.

İBB'deki terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu gözaltına alınması sonrası 3 akşamdır İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde eylem düzenleniyor. Gösterilerde zaman zaman polis ile eylemciler arasında gergin çıkarken emniyet güçleri olaylara biber gazı ile müdahale ediyor.

"DOKUNULMAZLIĞI YANLIŞ ANLIYORSUNUZ"

Biber gazlı müdahale sonrası duruma tepki gösteren bir protestocu ile CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Eylemci, Gökçek'e, "Madem dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de biz bu kadar biber gazı yemesek." dedi. Gökçek ise karşılığında, "Bakın siz dokunulmazlığı yanlış anlıyorsunuz." yanıtını verdi.

Eylemcilerden CHP'li vekile: Dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de gaz yemesek

"BİBER GAZI YEDİĞİNİZE İNANMIYORUZ"

Başka bir eylemci ise Gökçek'e, "Senin biber gazı yediğine mermi yediğine ben inanmıyorum. Hiç birimiz inanmıyoruz." dedi.

Eylemcilerden CHP'li vekile: Dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de gaz yemesek

Eylemcilerden CHP'li vekile: Dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de gaz yemesek
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelman kaya:

hala anlamadın mi be çocuğum.... onlar ballı börekli kaymaklı milletvekili yaşananlar zerre miktarı umurlarında değil.... şu an yaz tatili planlarını yapıyorlar.... milletin vekili denebilecek gerçek milletvekili sayısı bir elin parmaklarını geçmez şu an mecliste

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Haber Yorumlarıali tartan:

Dokunulmaza biber gazı işlemez evet

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