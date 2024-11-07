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Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek

Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
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TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 9. Yargı Paketi'nde yer alan ve evli kadınların yalnızca kendi soyadlarını kullanmalarına engel getiren düzenleme teklif metninden çıkarıldı.

CH P Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu gündeminde yer alan 9. Yargı Paketi'nde bulunan kadınların soyadına ilişkin düzenlemenin teklif metninden çıkarıldığını duyurdu.

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve kadınların sadece kendi soyadlarını kullanmalarına engel getiren düzenlemelerin de içinde yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda sürüyor.

Son olarak CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, söz konusu tartışma yaratan maddenin metinden çıkartıldığını açıkladı. CHP'li Başarır, şunları söyledi: "TBMM'de 9. Yargı Paketi görüşmeleri devam ediyor. En tartışmalı, en kabul etmediğimiz madde 'kadının soyisimi'. İki gündür CHP bir direnç gösteriyor. Kadın istediği soyismini kullanır. Kendi soyismini de kullanabilir, eşiyle müşterek soyisimlerini kullanabilir ya da eşinin soyismini kullanır. Bu kadının takdirindedir. Buna müdahale etmek AK Parti iktidarının ya da grubunun haddi değildir. Tüm grubun verdiği mücadele sonucunda bugün bu madde tekliften çıkartıldı. Ben grubuma, milletvekili arkadaşlarıma, kadın milletvekillerine, kadın örgütlerine, derneklerine, bu maddeye karşı çıkan milyonlarca Türk kadınına çok teşekkür ediyorum."

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
9. yargı paketi TBMM'de kabul edildi

Kamuoyunun merakla beklediği paket TBMM'den geçti

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