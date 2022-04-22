Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor - Haberler

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Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Gelen zamları protesto etmek için faturalarını ödemeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. CHP liderine bugün konuk olduğu programda 3 aylık faturasının tutarı soruldu. Bu soruya net bir yanıt veremeyen Kılıçdaroğlu, "Bankaya otomatik ödeme talimatı verildi, faturalar otomatik olarak yatırılıyor. Aslında eşimle ben evde yalnız yaşıyoruz çok tutmuyor. Bin küsur falan galiba" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz şubat ayında art arda gelen elektrik zamlarını protesto etmek amacıyla faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. CHP lideri, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

DÜN ELEKTRİKLERİ KESİLDİ

Kılıçdaroğlu bugünse sosyal medya hesabından bir video paylaşarak evinin elektriğinin kesildiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" dedi.

"TOPLAM FATURA TUTARI BİN KÜSUR GALİBA"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün de FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Elektriğinin kesilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulanan Kılıçdaroğlu'na geçmiş dönemde gelen borçların tutarlarını sordu. Gelen faturaların tam miktarını bilmediğini belirten Kılıçdaroğlu "İsmail Bey, doğrusunu isterseniz bankaya otomatik ödeme talimatı verildi, faturalar otomatik olarak yatırılıyor. Aslında eşimle ben evde yalnız yaşıyoruz çok tutmuyor. Bin küsur falan galiba... Burada mesele faturaları ödeyip ödememe değil. O gücüm zaten var." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ve bazı medya kuruluşlarında ise Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık elektrik faturasının tutarının 1.030 lira olduğu öne sürüldü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

sem sem:

Mesele ona kaç para geldiği değilki tabiki o faturalarını ödeyebilir mevzu bu faturalara ne kadar zam geldiği ve halkın ödemekte zorlandığı bunu dile getirmek bu duruma dikkat cekmek

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Abdullah Aydemir:

tipe bak ya. kendi belediyelerine söyle de ucuz versinler ellerinde olanları vatandaşa. kendi yapmaz başkasına yap der. Allah ıslah eylesin.

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GERÇEKÇİ...!!!!!:

Bu ne çelişki, otomatik yatıyorsa nasıl kesilmiş olabilir, evine gelen elektrik faturasını bilmeyen adama nasıl olupta devlet yönetimi vereceğiz, Kemal bey abi topla kendini , harbi büyük rezil olacaksın aleme, boş işler bunlar

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