"Eti gramla, meyve ve sebzeyi taneyle alın" diyen AK Partili vekil Zülfü Demirbağ liste dışı kaldı

AK Parti'nin 14 Mayıs seçimleri için milletvekili listesi belli oldu. Katıldığı bir televizyon programında, "Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda bir kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız" gibi tasarruf tavsiyeleriyle gündem olan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, liste dışı kaldı.

Türkiye'nin kilitlendiği 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasi partiler de milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti. YSK'ya teslim edilen milletvekili aday listesinin üçte ikisinin yeni isimlerle zenginleştirildiği görülürken, AK Parti birçok şehirde kadrosunu tamamen yeniledi, mevcut vekillerin yüzde 66'sı liste dışı kaldı.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ LİSTE DIŞI

Katıldığı bir programda vatandaşlara yaptığı tasarruf tavsiyeleriyle gündem olan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da YSK'ya verilen listede yer almadı.

"İKİ KİLO YERİNE İKİ TANE ALIRIZ"

Söz konusu programda Demirbağ, "Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda bir kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil" ifadelerini kullanmıştı.