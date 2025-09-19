Estonya Hava Sahası İhlali: 3 Rus Savaş Uçağı Tespit Edildi

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tshakna, 3 adet Rus MiG-31 tipi savaş uçağının Estonya hava sahasını ihlal ettiğini ve protesto notası vermek üzere Rusya'nın Tallin Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdıklarını bildirdi.

Rusya, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere yönelik hava sahası ihlallerine bir yenisini ekledi. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tshakna 3 adet Rus MiG-31 tipi savaş uçağının bu sabah saatlerinde Estonya hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Margus Tshakna, Finlandiya Körfezi'ndeki Vaindloo Adası yakınlarında Estonya hava sahasını ihlal eden savaş uçaklarının bölgede 12 dakika boyunca izinsiz uçtuğunu bildirdi. Tshakna, Estonya'nın başkenti Tallinn'e yaklaşık 100 kilometre mesafede meydana gelen hava sahası ihlali için, "Rusya bu sene Estonya hava sahasını 4 kere ihlal etti, bu başlı başına kabul edilemez, ancak bugün 3 savaş uçağının hava sahamıza girmesi benzeri görülmemiş bir küstahlıktır" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın artan saldırgan eylemlerine ve sınırları test etme girişimlerine, siyasi ve ekonomik baskının hızlı bir şekilde arttırılmasıyla karşılık verilmesi gerektiğini söyleyen Tshakna, protesto notası vermek üzere Rusya'nın Tallinn Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdıklarını bildirdi.

Estonya son 10 günde hava sahası ihlal edilen üçüncü NATO ülkesi

Estonya, Rusya tarafından son 10 günde hava sahası ihlal edilen üçüncü NATO ülkesi oldu. 9 Eylül'ü 10 Eylül'e bağlayan gece Polonya, hava sahasını ihlal eden 19 adet Rus İHA'sını düşürdüğünü açıklamıştı. Ayrıca, 14 Eylül Pazar günü de Romanya da bir Rus İHA'sının Ukrayna'ya saldırı esnasında Romanya hava sahasını ihlal edildiğini duyurmuştu. - TALLİNN