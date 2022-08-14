Eskişehir politika haberi... Eskişehir'de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Gelen Eskişehir haberine göre AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü Eskişehir'de düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Ak Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü Eskişehir'de düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde "Bir olduk 21 olduk" sloganıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Hamamyolu Caddesi, İsmet İnönü Caddesi, Kurtuluş Mahallesi ve Sağlık Aile Çay Bahçesi'ne kurulan stantlarda AK Parti'nin yeni yaşı kutlandı.

Kurulan stantlarda vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu ile 2002 yılından bu yana hükümetlerin Eskişehir'e yaptığı yatırımların yer aldığı "Yatırımlarla Büyüyen Eskişehir" broşürü dağıtılarak çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, "Huzur, istikrar ve refahın teminatı AK Parti'miz 21 yaşında. Millete efendi değil, hizmetkar olarak gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmadan, yorulmadan yola devam." ifadelerini kullandı.