Haber : Eskişehir politika haberi... Eskişehir'de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir politika haberi... Eskişehir'de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Eskişehir politika haberi... Eskişehir'de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Gelen Eskişehir haberine göre AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü Eskişehir'de düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Ak Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü Eskişehir'de düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde "Bir olduk 21 olduk" sloganıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Hamamyolu Caddesi, İsmet İnönü Caddesi, Kurtuluş Mahallesi ve Sağlık Aile Çay Bahçesi'ne kurulan stantlarda AK Parti'nin yeni yaşı kutlandı.

Kurulan stantlarda vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu ile 2002 yılından bu yana hükümetlerin Eskişehir'e yaptığı yatırımların yer aldığı "Yatırımlarla Büyüyen Eskişehir" broşürü dağıtılarak çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, "Huzur, istikrar ve refahın teminatı AK Parti'miz 21 yaşında. Millete efendi değil, hizmetkar olarak gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmadan, yorulmadan yola devam." ifadelerini kullandı.

AA / Enes Yalçın - Politika

Eskişehir AK Parti Türkiye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title