Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İLBANK Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yağcı'yı ziyaret etti

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İller Bankası (İLBANK) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Selim Yağcı'yı ziyaret etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Ankara ziyaretlerini İLBANK Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Selim Yağcı'yı makamında ziyaret ederek sürdürdü. İLBANK Genel Merkez binasında gerçekleşen ziyarette, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İLBANK Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yağcı ile birlikte İnönü Belediye Başkanlığı tarafından İnönü'ye kazandırılan, yapımı devam eden çalışmalar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Sıcak sohbeti ve ev sahipliği için teşekkür dileklerinde bulunan Başkan Bozkurt, Yağcı'ya yeni görevinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR