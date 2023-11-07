Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. Alper Çabuk'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Bozkurt, Çabuk ile bir süre sohbet ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. Alper Çabuk'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü binasında gerçekleşen ziyarette, Başkan Bozkurt'a İnönü Belediyesi Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı'da eşlik etti. Başkan Bozkurt, Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Alper Çabuk ile bir süre sohbet ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Bozkurt, " Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Alper Çabuk'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İnönü'müz için birçok projemizde istişarelerde bulunduğumuz hocamıza yeni görevinde başarılar diliyor, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Prof. Dr. Alper Çabuk, nazik ziyaretleri dolayısıyla İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı'ya teşekkür ederken, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile ziyaret sona erdi. - ESKİŞEHİR