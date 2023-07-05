Eskişehir'de Çin'in Sincan Uygur politikaları protesto edildi

Eskişehir'de Reşadiye Camisi önünde toplanan grup, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikaları protesto etti. İHH İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Selimoğlu, 2009 yılında Urumçi'de yaşanan linç olayını hatırlatarak, Çin hükümetinin Doğu Türkistan'ın Müslüman nüfusunu azaltmaya çalıştığını belirtti. Selimoğlu, toplama kamplarının sayısının 1200'ü bulduğunu ve 3 milyon civarında insanın bu kamplarda tutulduğunu ifade etti.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikaları, Eskişehir'de protesto edildi.

Kent merkezindeki Reşadiye Camisi önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Selimoğlu, 2009 yılında işçi olarak Urumçi'deki bir fabrikada çalışan iki Doğu Türkistanlı gencin linç edilerek öldürüldüğünü hatırlattı.

Olayın ardından bilgi alma talebiyle valilik önünde toplanan kalabalığa ateş açıldığını ve Urumçi katliamının gerçekleştiğini anlatan Selimoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Urumçi katliamının yıl dönümü. Çin hükümetinin emriyle yüzlerce Doğu Türkistanlı öldürüldü, binlerce kişi yaralandı ve on binlerce kişi tutuklandı. Tutuklananların büyük çoğunluğundan halen haber alınamamaktadır. Çin hükümeti sistematik Çinlileştirme, işçi programları ve göç nüfus politikaları ile Doğu Türkistan'ın Müslüman nüfusunu azaltmaya çalışmaktadır. Çinlilerin Doğu Türkistan'a göçlerini teşvik etmekte, demografik yapıyı tersine çevirmeye çalışmaktadır.

Çin hükümeti 2017 yılından itibaren toplama kampları kurmaya başlamıştır. Uygur Türkleri türlü işkencelere, Çinlileştirme politikalarına, kadınlar rutin olarak tecavüze maruz kalmaktadır. Toplama kamplarının sayısının 1200'ü bulduğu ve bu kamplarda tutulan insan sayısının 3 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir."

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.