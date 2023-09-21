Eskişehir Belediye Başkanları Buluşması Gerçekleştirildi

Eskişehir'de merkez ve kırsal ilçe belediye başkanları, Odunpazarı Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Belediye Başkanları Buluşması'nda bir araya geldi. Buluşmada belediye başkanları, projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve birlikte çalışma kararı aldı.

Eskişehir'de merkez ve kırsal ilçe belediye başkanları, Odunpazarı Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Belediye Başkanları Buluşması'nda bir araya geldi.

Eskişehir'in merkez ve kırsal ilçe belediye başkanlarını bir araya getiren 'Belediye Başkanları Buluşması', Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Mihalıççık ilçesinden sonra beşincisi Odunpazarı'nda gerçekleştirilen buluşmaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum katıldı.

Buluşma, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un belediye başkanlarını makamında konuk etmesiyle başladı. Makamda gerçekleşen ziyaretin ardından belediye başkanları, Odunpazarı Belediyesi'nin Vadişehir Mahallesi'nde hizmete sunduğu Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'ne geçti. 135 yatak kapasiteli Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'ni gezen belediye başkanları, burada konaklayan Yaşlı Bakımevi misafirleri ile bir araya geldi. Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi, belediye başkanlarının beğenisini kazandı. Ardından da Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı'nda çalışmaları devam eden ve hayata geçirdikleri projelerle ilgili belediye başkanlarına bilgi verdi.

Bilgi alışverişinde bulunan başkanlar, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.