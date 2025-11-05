Haberler

Eskişehir, 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak

Güncelleme:
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile yaptığı görüşmede, 2026 yılında Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin kente önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'ya ziyarette bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 yılında Eskişehir'e çok yakışacak" dedi.

Başkan Albayrak, Bakan Yardımcısı Mumcu'yu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılında Eskişehir'de düzenlenmesi süreci ve bu doğrultuda yapılacak projelere dair verimli bir görüş alışverişi gerçekleştirildi. Festivalin Eskişehir'e sağlayacağı kültürel, sanatsal ve ekonomik katkılar ele alınırken, etkinliğin kente ulusal ve uluslararası ölçekte önemli bir tanıtım fırsatı sunacağı vurgulandı.

"Eskişehir, kültürüyle ve sanata verdiği değerle öncü bir şehir olmuştur"

Görüşme ile ilgili açıklama yapan Başkan Albayrak, Eskişehir'in sahip olduğu kültürel miras, sanatsal dinamizm ve yenilikçi ruhuyla Türkiye'nin en önemli kültür duraklarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Eskişehir, kültürüyle ve sanata verdiği değerle her zaman öncü bir şehir olmuştur. Bu vizyon doğrultusunda, şehrimizi kültür ve sanatın merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Bakan Yardımcımız Sayın Batuhan Mumcu'yla bir araya geldik. Kendisine misafirperverlikleri ve şehrimize olan ilgileri için şükranlarımı sunuyorum. 2026, Eskişehir'imiz için çok farklı bir yıl olacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 yılında Eskişehir'e çok yakışacak" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
