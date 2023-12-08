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Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Yürür'ün biyografisi okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu. Cenaze, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür (79) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'da yaşayan eski bakan ve 17, 18, 19, 20 ve 21'inci dönem Ordu Milletvekili Şükrü Yürür, kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Yürür için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra; AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski Meclis Başkanı Köksal Toptan ve milletvekilleri katıldı. Törende, Yürür'ün biyografisinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu. Törenin ardından Şükrü Yürür'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.

1944 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen Şükrü Yürür, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Yürür, Ticaret Bakanlığı Yurttaş ve İç Ticaret Genel Müdürü ve Türk Standartları Enstitüsü Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Anavatan Partisi (ANAP) döneminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevinde bulunan Yürür; 17, 18, 19, 20 ve 21'inci dönemlerde ANAP Ordu Milletvekili olarak seçildi. Yürür, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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