Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru İçin Tören Düzenlendi

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, milletvekilleri, ailesi ve yakınları katıldık.

Doğru için saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu.

Doğru için Kocatepe Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve Doğru'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

14 Ekim 1973 tarihinde yapılan genel seçimlerde MSP Kars Milletvekili seçildi. 15. Dönemde Millet Meclisi Başkanvekili olarak görevde bulundu. Bülent Ecevit'in 26 Ocak 1974 tarihinde kurmuş olduğu 37. Hükümet ile Süleyman Demirel'in 31 Mart 1975 tarihinde kurmuş olduğu 39. Hükümet'te Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak atandı. 5 Haziran 1977 tarihinde yapılan genel seçimlerde yeniden MSP Kars Milletvekili seçildi. MÇP genel başkanı olarak görev yaptı. 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimlerde DYP Kars Milletvekili seçildi. - ANKARA