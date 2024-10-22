Eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo'ya 20 Yıl Hapis Cezası

Peru'nun eski Devlet Başkanı Alejandro Toledo, yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Peru'da 78 yaşındaki eski Devlet Başkanı Alejandro Toledo, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıktı. Toledo, mahkemede yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 20 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Savcılar tarafından hazırlanan iddianamede Toledo'nun Peru'nun güneyinde bir yol inşa etme ihalesini kazanan Brezilyalı şirketten 35 milyon dolar rüşvet aldığı belirtilmişti. Yargıç Ines Rojas, Peru halkının devlet başkanlarına "güvendiğini", Toledo'nun devlet kaynaklarının korunmasından ve doğru kullanımından sorumlu olduğunu, ancak eski başkanın devleti dolandırdığını söyledi.

Peru'da 2001-2006 yılları arasında görev yapan Alejandro Toledo, 5 yıl önce ABD'nin California eyaletinde tutuklanmış ve geçtiğimiz yıl Peru'ya iade edilmişti. Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht söz konusu soruşturma kapsamında hükümet ihalelerini kazanmak için Latin Amerika ve ABD'deki yetkililere milyonlarca dolar rüşvet ödediğini itiraf etmişti. Toledo ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Yargılanan eski devlet başkanı intihar etmişti

Peru'da 2019'da aynı şirkete rüşvet karşılığında ihale vermekle suçlanan ve hakkında tutuklama kararı çıkan eski Devlet Başkanı Alan Garcia, polisin evine yaptığı baskın sırasında kendisini başından vurarak intihar etmişti. Garcia, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Peru'nun eski devlet başkanları 86 yaşındaki Pedro Pablo Kuczynski ve 62 yaşındaki Ollanta Humala da Odebrecht inşaat şirketi davasında soruşturmaya dahil edilmişti.

Latin Amerika'nın en büyük yolsuzluk skandallarından birinin merkezinde yer alan inşaat şirketi, 2016'da rüşvet suçlamalarını kabul etmesinin ardından ismini "Novonor" olarak değiştirmişti. - LİMA