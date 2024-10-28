Eski milletvekili Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin tanıtım programında konuştu Açıklaması

İYİ Parti'den istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü elebaşı ile ilgili sözlerini eleştirerek, "40 yıldır evlatlarımızın canını, milletimizin canını terörle katleden bu alçak cinayet şebekesinin değil başını, sevenlerini bile Meclise sokmayacağız." dedi.

Eski İYİ Partili Ağıralioğlu'nun öncülüğünde, bugün İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçesi verilerek kurulan Anahtar Parti'nin (A Parti) tanıtım toplantısı, ATO Congresium'da yapıldı.

Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, iktidarla mücadelelerinin merkezini hasımlığın değil, mesuliyetin belirlediğini ifade etti.

"Bu memleket, bir avuç muhterise yetemedi"

Milletin, siyasi münakaşayla, dedikoduyla kaybedilecek bir gününün olmadığını vurgulayan Ağıralioğlu, "Bu memleket, kendisi gibi 10 Türkiye'ye yeterdi ama bir zümreye yetemedi. Bu memleket, kendisine bölgesine, bütün Türk dünyasına, İslam alemine, insanlığa yeterdi, bir avuç muhterise yetemedi. Milletimizin kaderi olmayan bu fakirliği neyi tutarak halledeceğimizi biliyoruz. Ürettiğinin hakkını alamayanlar için alın terinden tutacağız. Tarlalarda gece gündüz çalışan, harmanda hissesine elleri kalan çiftçinin nasırlı ellerinden tutacağız. İş imkanları hayaliyle üniversiteye girmiş, çıkınca iş bulamamış çocuklarımızın hayallerinden tutacağız." diye konuştu.

Yavuz Ağıralioğlu, partilerini, ümidin zora girdiği bir zamanda kurduklarını belirterek, "Partimizi, memleketi yeniden ayağa kaldıracak ikinci yüzyıl mesuliyetine, bir parti münakaşasına değil, 85 milyonu bir ve beraber etme ciddiyetine kuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

"Başarırsak, milletin A planı olsun"

Ağıralioğlu, partisinin isim belirleme hikayesini ise şöyle anlattı:

"Cumhuriyet, halkla buluşacaktı, ülke adaletle kalkınacaktı. Memleket iyilikle doğrulacaktı. Gelecek, gelecekle güçlü olacaktı. Dertlerimiz derman bulacak, saadetle, huzurla yeniden refaha kavuşulacaktı. Bu kavram ve kelime yorgunluğunun, güzel güzel isimler bulup, konuşmalar yapıp, veciz veciz nutuklar atıp, harikulade programlar yazıp, milletin bulduğu bu fakirliğin milletin kahrına sebep olacağından bahisle ben arkadaşlarıma, 'Bu kadar kelime kavram yorgunluğunun üzerine bir de biz yük etmeyelim kendimizi milletimize, alfabemizin ilk harfinden başlayalım' dedim. Biz niyetimizi beyan edelim, kahramanlık yaparsak, milletimiz bize isim bulsun istedik. Başarırsak, akıllıların, ahlaklıların, adaletlilerin, adanmışların, azimlilerin, milletin A planı olsun. A kalite yaşamın öncüsü olsun. Hakkı olan herkese hakkını alabileceği bir anahtarı verebilmeyi namusu bilenlerin partisi Anahtar Parti."

"Hiç kimse 'Kürt' deyince 'terör' diyemez"

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Meclisinde teröristlerin ağırlanacağı bir devlet olmadığını kaydeden Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"40 yıldır evlatlarımızın canını, milletimizin canını terörle katleden bu alçak cinayet şebekesinin değil başını, sevenlerini bile Meclise sokmayacağız. Türk milletinin ve devletinin, bunca ödediği bedel ortadayken, kendi evlatları şehit olmuş, geride kalanları mezar taşlarına 'baba' diyorken, analar 40 yıldır mezar taşlarına 'evlat' diye sarılıyorken, hiç kimse ama hiç kimse evlatlarımızın katilini Meclise davet edemez. Hayatımın kalanında, kendime 'Türkmenim' dediğim coşkuyla, kendime 'Kürdüm' diyebilecek bir mesuliyetle konuşuyorum. Bu memlekette hiç kimse 'Kürt' deyince 'terör' diyemez, 'Öcalan' deyince 'Kürtler' diyemez. Hiç kimse, Kürde Öcalan'ın elini değdiremez. 'Kürtlerin temsilci' diye Öcalan'dan bahsedemez. Yaşadığımız sorunları Kürtlere havale edip, Öcalan'ı çözümün adresi diye gösteremez hiç kimse."

Anahtar Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde yapılacak kurucular kurulu toplantısı ile Yavuz Ağıralioğlu'nun genel başkanlığa seçilmesi bekleniyor.