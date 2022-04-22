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Eski Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya vefat etti

AA - Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
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Eski Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya vefat etti

Eski Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya, 98 yaşında hayatını kaybetti.

MALATYA (AA) - Eski Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Delikaya için 25 Nisan Pazartesi günü TBMM'de tören düzenlenecek, İsmet Oğultürk Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Mehmet Delikaya'nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1924'te doğan Delikaya, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest avukatlık yapan Delikaya, TBMM'de 1, 2, 4 ve 11. dönemde Malatya Milletvekili olarak görev yaptı.

Mehmet Delikaya, evli ve dört çocuk babasıydı.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

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