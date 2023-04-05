Eski İtalya Başbakanı Berlusconi yoğun bakımda

MİLANO (İHA) – Eski İtalya Başbakanı ve iktidar ortağı Forza Italia Partisi'nin lideri Silvio Berlusconi, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, bir hafta aradan sonra yeniden hastaneye kaldırıldı. Sözcüsü Paolo Emilio Russo, Berlusconi'nin solunum sıkıntısı nedeniyle Milano'daki San Raffaele Hastanesine kaldırıldığını duyurdu. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise 86 yaşındaki Berlusconi'nin sağlık durumuna ilişkin Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Enfeksiyonun neden olduğu bir sorun çözülmediği için yoğun bakıma alındı, ancak konuşabiliyor" ifadelerini kullandı.

İtalyan medyası ise Berlusconi'nin kalp-damar ünitesinin yoğun bakımında olduğunu aktardı.

2011'de istifa etmişti

İtalya'da 4 dönem başbakanlık yapan Berlusconi, 2016 yılında kalp ameliyatı geçirirken, prostat kanserini yendi. 2020'de korona virüse yakalanan Berlusconi, son yıllarda defalarca hastaneye kaldırıldı. Son olarak 27 Mart'ta kontrol amacıyla San Raffaele Hastanesine kaldırılan Berlusconi, 30 Mart'ta taburcu edilmişti.

Berlusconi en son 2008-2011 yılları arasında başbakanlık yapmıştı. - MİLANO