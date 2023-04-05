Eski HDP Milletvekili İdris Baluken tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 6 yıl 5 ay 1 gün tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. İnfazını tamamlayarak cezaevinden çıkan Baluken ile gelişme Halkların Demokratik Partisi'nden yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Eski HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken infazını tamamlayarak tahliye oldu. Halkların Demokratik Partisi'nden yapılan açıklamada "Geçmiş dönem Grup Başkanvekilimiz ve Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın İdris Baluken, infazını tamamlayarak cezaevinden çıkmıştır" denildi.

9 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

HDP Grup Başkanvekili olduğu dönemde 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan Baluken, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış ve 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

TAHLİYE OLDUKTAN 22 GÜN SONRA YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

Baluken, 30 Ocak 2017'de görülen duruşmada hakkında verilen tahliye kararı sonra cezaevinden çıkmıştı. Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Baluken, 22 gün sonra 21 Şubat 2017'de yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SİNCAN CEZAEVİ'NDEN ÇIKTI

Hakkındaki cezanın infazını tamamlayan Baluken, 6 yıl 5 ay 1 gün sonra tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden çıktı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI" İLE SUÇLANMIŞTI

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, "Suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak" ile suçlanmıştı.