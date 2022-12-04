Eski HDP'li Ayhan Bilgen'den çarpıcı altılı masa çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı Kılıçdaroğlu'nun hakkı

Türkiye'nin Sesi Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen ve eski HDP milletvekili Ayhan Bilgen katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı seçimleri için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Bilgen, altılı masanın ortak aday çıkarmasının zor olduğunu söyleyerek, "Adaylığın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkı olduğunu düşünüyorum" dedi.

HDP'den ayrılmasının ardından Türkiye'nin Sesi adında yeni bir parti kuran Ayhan Bilgen, katıldığı programda dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.TV100 ekranlarında yayınlanan programa konuk olan Bilgen, altılı masa partilerinin ortak aday çıkarmasının zor olduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Bilgen yaptığı açıklamada, "Masadaki bazı aktörler oldu bitti havasında son anda işi kurtaracaklarını sanıyorlar. Genel başkanlar konuşmaz ama başka konuşanlar mutlaka çıkar. Ortak aday çıkaracaklarının zor olduğunu düşünüyorum. Adaylığın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkı olduğunu düşünüyorum" dedi.

ALTILI MASANIN SİSTEMİNİ ELEŞTİRDİ

Açıklamalarının devamında da altılı masaya atıf yapan Bilgen, "Meral Hanım, iki büyük parti olarak biz yola beraber çıktık. Diğerleriyle beni denk görme diyor. İki aday öneriyor. Bunun önemsenmesini istiyor. Türkiye toplumu bir kişinin altı kişiyle ülkeyi yönetmesini doğru karşılamaz" ifadelerini kullandı.

"BU DEMOKRASİYE AYKIRI BİR ŞEY"

Bilgen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hesabı kim yapıyorsa yanlış yapıyor. Bu demokrasiye aykırı bir şey. Bir kişi halk seçecek ama o yönetmeyecek deniyor. Bunu Türkiye toplumu kabul etmez. Bir karar alacağında dönüp beş kişiye soracak. Bu da kriz olarak görülür."