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Gökhan Zan, TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

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Genel seçimlerden sonra İYİ Parti'den istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil'in "Biz Hatay halkının sesini ve isyanını duyduk" sözleriyle adaylığını açıkladığı Zan ise "Tüm Hatay halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim" çağrısında bulundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayını eski milli futbolcu Gökhan Zan olarak açıkladı.

KADIGİL: HATAY HALKININ SESİNİ VE İSYANINI DUYDUK

Genel seçimlerin ardından İYİ Parti'den istifa eden Gökhan Zan'ın adaylığını açıklayan İstanbul Milletvekili ve TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, "Biz Hatay halkının sesini ve isyanını duyduk. Bu sesi duyduk Hatay halkı ortak adayı olarak Gökhan Zan'ı seçtik" dedi.

GÖKHAN ZAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ardından açıklama yapan Gökhan Zan "Tüm Hatay halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim" çağrısı yaptı.

DEPREM SONRASI HATAY'DA ÖNE ÇIKAN FİGÜRLERDEN OLDU

Gökhan Zan, özellikle 6 Şubat depremleri sonrası kentte öne çıkan figürlerden olmuştu. Eski milli futbolcu, 22 Mart 2023'de İYİ Parti'ye katılmış ve genel seçimlerde aday adayı olup seçilememişti. 27 Aralık 2023'te de partiden istifa etmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Gökhan Zan Hatay Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (16)

Fatihaziz:

bunun adı siyaset değil. Fırdöndü..

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Gerçekçi Olalım:

ülkemizde yapılmış doğru bir siyasi hamle söyleyebilir misin!!!

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Mark Kolçak:

Sayın "Gerçekçi Olalım".. Ülkemiz her ne kadar tuhaf olsada.. Hiçliğe yaklaştığımızda dahada çok tuhaflıklar görüyoruz. Yani Hiçlik seviyesinde ülkemiz aslında baya NORMAL gözüküyor olabilir.

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Gerçekçi Olalım:

Mark Kolçak:ayıldıktan sonra gel, konuşalım

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mevlüt Altın:

Dön babam dön. Fırıldak gibi maşallah

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hayrullah sonel:

Yeni cemal enginyurt memlekete hayırlı olsun topculuğunda ne hayır vardıki.siyasetinde hayır olsun

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Mark Kolçak:

Gökhan Zan'ın çok güzel saçları varmış. Keşke benimde saçım öyle güzel olsaydı.

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Mark Kolçak:

Bence Gökhan Zan.. saçlarını BEYAZ a boyamalı ANCAK.. güvenli boya ile. Yani tehlikesi olan ve insanı keş yapabilecek boya veya ilaçlar kullanmadan.

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Mark Kolçak:

"Kel" yerine yanlışlık ile "keş" yazmışım. Yazı hatasıdır. Hatamı kabul ediyorum.

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GÖKHAN UZUNALİ :

Olmazsa başka partiden denersin yaaaa sıkma canını sen ! Memlekette siyasi ideolojinin klmadığının haberdir bu. Onu deneyelim olmazsa şuna geçeriz o da olmazsa öbürü zaten bekliyoooo

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