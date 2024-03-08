Eski Devlet Bakanı Yalova, Haberler.com'a konuştu: Belediye başkan adayları eğitim alıp sınavdan geçmeli

Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamada belediye başkan adaylarının, belediyecilikle ilgili eğitim almasını ve sınavdan geçmesi gerektiğini ifade etti.

Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Haberler.com stüdyosunda sunucu Arif Ekşi'nin özel canlı yayınına konuk oldu.

"ADAYLAR 1 YIL EĞİTİM ALSIN"

31 Mart'taki yerel seçimlerle ilgili konuşan Yalova, "Her kim belediye başkan adayı olmak istiyorsa, Allah rızası için, hiç değilse 1 yıl eğitim alsın. Naci Görür, benim çok değer verdiğim bir insan. Geçen hafta konuştuk. Yerin altında doğa yasaları bize ne diyor? Önce bunu öğrenmemiz lazım." dedi.

"BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI SINAVDAN GEÇMELİ"

Yalova, belediye başkanlarında olması gereken vasıflara ilişkin olarak "Enerjinin ne olduğunu bilmeyen, şehirciliğin ne olduğunu bilmeyen, akıllı şehir kavramını bilmeyen insanların, partisine bakmaksızın belediye başkanı olmasından yana değilim. Hangi şehirde, hangi partiden belediye başkan adayı ortaya çıkacaksa, önce bir sınavdan geçecek." ifadelerini kullandı.