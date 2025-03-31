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Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den korkutan haber

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den korkutan haber
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Eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, bayram tatilindeyken beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Hastanede tedavi gören Çetin'in sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi.

Eski CHP Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve eski Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in, Ramazan Bayramı dolayısıyla tatil yapmak amacıyla İzmir'in Çeşme ilçesinde kaldığı otelde aniden rahatsızlandığı iddia edildi. Haberler.com'un edindiği bilgilere göre; hastaneye kaldırılan Çetin'in beynine pıhtı attığı bildirildi. Bir süre hastanede tedavi gören 88 yaşındaki Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den korkutan haber

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

Türk siyasetçi, devlet adamı ve eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Hikmet Çetin 1937 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğdu. CHP Genel Başkanlığı görevini Şubat 1995 - Eylül 1995 tarihleri arasında sürdürmüştür. Mart 1995 - Ekim 1995 ve Ekim 1978 - Kasım 1979 tarihleri arasında Başbakan yardımcılığı görevini sürdüren Çetin, birçok hükûmette görev almıştır.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den korkutan haber

İlk defa 1977 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclise giren Çetin, 1978-1979 yılları arasında Bülent Ecevit tarafından kurulan koalisyon hükûmetinde başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. 12 Eylül Darbesi ile partisi kapatılmıştır. Ardından 1987 Türkiye genel seçimlerinde Sosyal demokrat Halkçı Parti'den Diyarbakır milletvekili olarak meclise girmiştir ve partide birçok üst düzey görevde bulunmuştur.

1991 Türkiye genel seçimlerinde Gaziantep milletvekili olarak meclise girmiştir ve 3. defa seçilmiştir. Süleyman Demirel tarafından kurulan koalisyon hükûmetinde Dışişleri bakanı olarak yer almıştır. Şubat 1995'te yapılan CHP ile SHP'nin birleştiği CHP kongresinde genel başkan olarak seçilmiştir ve bu görevini Eylül ayına kadar sürdürmüştür. 1997 yılında meclis başkanı olarak seçilmiştir ve bu görevini 1999 Türkiye genel seçimlerine kadar sürdürmüştür.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den korkutan haber

Seçimden sonra bir süre Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e dış politika alanında başdanışmanlık yapan Çetin, 2003-2006 yılları arasında NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev yapmıştır. Bir süre Mustafa Sarıgül tarafından kurulan Türkiye Değişim Hareketi içinde yer almıştır.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

İşi gücü polemik olan memlekete hayrı olmayan gereksiz biri zaten

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