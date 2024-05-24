Eski Çevre Bakanı Bayraktar'dan "Aile dostlarına ihale" iddialarına tepki

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar, hakkında çıkan haberlere adeta ateş püskürdü. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Bayraktar, hiçbir menfaat ilişkinin olmadığını ifade etti.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ İHALELERİ AİLE DOSTU ALDI" İDDİASI

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında bir takım iddiaların ortaya atıldığı haberler yapıldı. Söz konusu haberlerde, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın meydana geldiği Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, ve Malatya'daki konut ihalelerini kazanan şirketlerin hep aynı olduğu ifade edildi. İhaleleri alan şirketlerden birinin de Bayraktar'ın aile dostu ve oğullarının da iş ortağı olan Nevzat Özülke'nin sahibi olduğu Özülke İnşaat şirketi olduğu iddia edildi.

"MENFAAT İLİŞKİSİ OLAN DÜNYANIN EN BÜYÜK..."

Eski bakan Bayraktar, çıkan bu haberler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek bir paylaşım yaptı. Bayraktar, "Bu haberi kim yaptıysa! Benim veya çocuklarımın, TOKİ'den veya herhangi bir devlet kurumundan ihale alanlarla bir kör kuruşluk menfaat ilişkisi olan dünyanın en büyük..... çocuğudur. Bu vatanla uğraşanlara veyl olsun" ifadelerini kullandı.