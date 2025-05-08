Eski Bakan Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti Özel Temsilcisi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yeni atama kararları da yer aldı. Alınan kararlara göre eski bakanlardan Veysel Eroğlu'na yeni bir görev verildi.

IRAK ÖZEL TEMSİLCİSİ OLDU

2011-2018 yılları arasında Orman ve Su İşleri Bakanı olarak görev yapan Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyet Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

BİR ATAMA DAHA

Öte yandan Türk Patent ve Marka Kurumu'nda boş bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine de atama yapıldı. Söz konusu göreve Turan Kuloğlu getirildi.

VEYSEL EROĞLU KİMDİR?

Veysel Eroğlu, 18 Ağustos 1948 Afyonkarahisar'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Eroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ise doktorasını tamamladı.

Hollanda'da eğitimi üzerine araştırmalar yaptı. 1984 yılında Doçent, 1991 yılında ise Profesör oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Siyaset kariyerinde ilk olarak Afyonkarahisar milletvekili seçildi. 2007 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı görevine getirildi. 61. hükümette ise Orman ve Su işleri Bakanı olarak görev yaptı.