Eski bakan Pakdemirli Kula'da temaslarda bulundu

Eski Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Kula ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Gün boyu süren temasların ardından ilçeye bağlı Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan eski Bakan Pakdemirli, konuşmasında Millet İttifakı'na yüklendi.

Tarım ve Orman eski Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçim çalışmalarında Manisa'nın Kula ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. İlk olarak AK Parti Kula İlçe Başkanlığı'nda İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden bakan Pakdemirli, burada 3 kademe yönetim kurulu üyelerle bir araya geldi. Genel seçimlere az bir süre kala ilçede yürütülen siyasi faaliyetlerle ilgili bilgi alan Pakdemirli, daha sonra Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal ve yönetimi ile bir araya geldi. Ziraat Odası'nın Kula'da yürüttüğü başarılı çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren bakan Pakdemirli, daha sonra ilçeye bağlı mahallelerin muhtarları ile toplantı yaptı. Mahalle muhtarlarının anlattığı sıkıntıları çözüme kavuşturmak için hemen harekete geçen Pakdemirli, ilk olarak Dereköy Mahallesi'ne yapılması planlanan gölet projesinin hazırlıklarının kısa sürede tamamlanacağının müjdesini verdi. Tüm mahalle muhtarlarının tek tek dinledikten sonra istek ve sorunları da not eden Pakdemirli, beraberindeki heyet ile birlikte esnaf ziyaretine çıktı. Semt pazarı olmasından dolayı pazar esnaflarını tek tek ziyaret eden Pakdemirli, vatandaşlarla da sohbet ederek genel seçimlerde destek istedi. Gündüz programının esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile tamamlayan Pakdemirli, akşam programında ise Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden eski Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Millet İttifakı'na yüklendi. 21 yıllık AK Parti iktidarında dağlardaki terörist sayısının gün be gün azaldığını, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı resmi rakamlara göre dağlarda 82 teröristin kaldığı ve en kısa sürede onların da yok edileceğini kaydeden Pakdemirli, PKK enkazını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin meclise taşımaya çalıştığı söyledi. CHP'nin Atatürk'ün ilke ve inkılapları ile alakasının bile olmadığını vurgulayan Pakdemirli, 6+1, 7+1, 8+1 diye giden Millet İttifakı bileşenlerinin tek derdinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin istikbal ve istiklal meselesi olduğunu sözlerine ekleyen Pakdemirli, mahalle halkından destek isteyerek sözlerine son verdi. - MANİSA