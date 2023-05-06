Eski Bakan Elvan'dan 'Gaziantep-Mersin hızlı treni' müjdesi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'den Gaziantep'e kadar uzanan hızlı demir yolu projesinin tamamlanmak üzere olduğunun müjdesini verdi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'den Gaziantep'e kadar uzanan hızlı demir yolu projesinin tamamlanmak üzere olduğunun müjdesini verdi.

Gaziantep'te servisçiler buluşması programına katılan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, servis şoförleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, şehirde ulaşımın önemine değinerek, "Planlamacılık en zor iştir. Şehir büyüyor. Şehirler vücutlara benzer. Sağlıklı büyümemiz lazım. İki şeyi akıtmamız lazım. Su rahat akmalı can damarı, ulaşım rahat akmalı. Bunları sağlamamız için enerji çok mühim" diye konuştu.

"Gaziantep başta olmak üzere Hatay, Adana ve Mersin, Türkiye'nin ikinci Marmara Bölgesi olacak"

Programda konuşan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise, Gaziantep'in mevcut altyapısının daha da güçleneceğini vurgulayarak, "Şu anda Mersin'den Gaziantep'e kadar uzanan hızlı demir yolu projemiz devam ediyor. Altyapısı hemen hemen bitti. Üst yapısı da bitmek üzere. Dolayısıyla çok kolay bir şekilde Mersin limanına ulaşma imkanımız olacak. İkincisi ihalesini gerçekleştireceğimiz Amanos Tüneli ile çok kısa sürede İskenderun Limanı'na ulaşacağız. Biz Türkiye yüzyılında şöyle bir bölge göreceğiz; Gaziantep başta olmak üzere Hatay, Adana ve Mersin, Türkiye'nin ikinci Marmara Bölgesi olacak. Milyonlarca insanın istihdam edildiği, insanların iş, AŞ diye bu bölgeye koşuşturduğu bir havza haline gelecek. Dolayısıyla Gaziantep'imiz önümüzdeki dönemde bu gerçekleştirilen altyapılarla birlikte çok daha güçlü konuma gelecek" dedi.

"Sizlere hizmet vermek bizler için bir şeref"

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Gaziantep'te yapılan çalışmalara değinerek, "Türkiye 20 yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda gelişti. Türkiye ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, adalette ve emniyette, her alanda gelişti" diye konuştu.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı İsmet Özcan destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür etti. - GAZİANTEP