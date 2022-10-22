Eski AK Partili milletvekili Talip Kaban, İYİ Parti'ye katıldı! Rozetini bizzat Akşener taktı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın istifa etmesi ve İYİ Parti'ye katılacağını açıklamasından sonra bir transfer haberi daha geldi. Bir dönem AK Parti'de vekillik yapan Talip Kaban, İYİ Parti'ye katıldı. Kaban'ın rozetini parti genel merkezinde Meral Akşener taktı.

Eski Tarım Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın vekillikten ve partiden istifa etmesi geçtiğimiz hafta siyaset arenasına bomba gibi düştü. Fakıbaba partinin düşünceleriyle kendi düşüncelerinin uyuşmadığını belirtmiş ve İyi Parti'ye katılacağını açıklamıştı. Dikkatleri üzerine toplayan Fakıbaba, İYİ Parti lideri Meral Akşener'le konuştuktan sonra bu kararı aldığını belirtmişti.

ESKİ AK PARTİLİ VEKİL İYİ PARTİ'YE GEÇTİ

Bu gelişmeler halen gündemdeki yerini korurken dikkat çeken bir transfer haberi daha geldi. Erzincan'da iki dönem MHP Belediye Başkanlığı ve bir dönem AK Parti milletvekilliği yapan Talip Kaban, İYİ Parti'ye katıldı. Kaban'ın rozetini parti genel merkezinde Meral Akşener taktı.

GELİŞMEYİ AKŞENER'İN DANIŞMANI AÇIKLADI

Kaban'ın İYİ Parti'ye geçmesini sosyal medya hesabından duyuran Meral Akşener'in danışmanı Ömer Karakaş, "Bugün, Liderimiz Sn. Meral Akşener; Daha önce iki dönem Erzincan ilimizin MHP Belediye Başkanlığını yapmış, Bir dönem de AKP Milletvekilliği yapmış olan Sn. Talip Kaban'a rozetini takarak partimize katılımını gerçekleştirmiştir. Kendisine İYİ'ler ailesine hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

TALİP KABAN KİMDİR?

KTÜ Makine Mühendisliği Fakültesi mezunudur. Erzincan Belediye Başkanlığı, Erzincanspor Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş. Teknik Danışmanlığı ile 22. Dönem Erzincan Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır; ayrıca Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.