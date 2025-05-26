Eşinden yediği tokada 'Şaka' diyen Macron'u zora sokacak görüntü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron arasında uçak merdivenlerinde yaşanan gerginlik, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uçağın kapısında Brigitte Macron'un eşine tokat attığı anlar kameralara yansırken, çift arasındaki tartışmanın merdivenlerde de devam ettiği görüldü.

"ŞAKALAŞTIK" DEDİ AMA...

İkilinin arasındaki gerginliğin nedeni henüz bilinmezken Macron eşinden tokat yediği görüntüler için "Bu sadece bizim sık sık yaptığımız şakalaşmalardan biriydi" dedi.