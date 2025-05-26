Eşinden yediği tokada "Şaka" diyen Macron'u zora sokacak görüntü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uçağın kapısında eşi Brigitte Macron'dan tokat yedi. Gündeme bomba gibi düşen bu görüntü sonrası Macron "Şakalaştık" açıklamasını yapsa da görüntülerin devamında ikili arasındaki gerginliğin merdivenlerde de devam ettiği ortaya çıktı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron arasında uçak merdivenlerinde yaşanan gerginlik, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uçağın kapısında Brigitte Macron'un eşine tokat attığı anlar kameralara yansırken, çift arasındaki tartışmanın merdivenlerde de devam ettiği görüldü.
"ŞAKALAŞTIK" DEDİ AMA...
İkilinin arasındaki gerginliğin nedeni henüz bilinmezken Macron eşinden tokat yediği görüntüler için "Bu sadece bizim sık sık yaptığımız şakalaşmalardan biriydi" dedi.