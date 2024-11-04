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Belediye binasında gergin anlar! CHP'li vekil 'Beni nasıl içeri almazsınız?' diyerek polisle tartıştı

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından başlayan gerilim sürüyor. CHP'li vekillerin nöbet tutma kararı aldığı belediye binası önüne gelen CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın polisle gergin anlar yaşadı.

CHP'li milletvekilleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanması nedeniyle belediye binası önünde nöbete başlama kararı aldı. Milletvekillerinin nöbeti öncesinde Esenyurt Belediye Meclisi'ne girmek isteyen CHP'li üyeler ise engelle karşılaştı. Belediyeye kayyum olarak atanan Can Aksoy'un kararıyla, üyeler içeri alınmadı. Belediyede bulunan CHP Grup Toplantı Odası tabelası da indirildi.

Esenyurt Belediye Binası önünde sabah saatlerinde polis barikatları yerleştirildiği gözlemlendi. Binaya gelen meclis üyeleri ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik, binaya girişlerine izin verilmediğini iddia etti.

CHP'Lİ GÖKHAN GÜNAYDIN: BENİ NASIL İÇERİ ALMAZSINIZ?

Yaşanan gerginliğin ardından belediye binasına gelen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, polislerle konuştu. Günaydın, tek başına belediye binasına girmeye çalıştı. Olay anına ilişkin görüntülerde Günaydın'ın polislere 'Beni nasıl içeri almazsınız?' dediği duyuldu. İçeri girmeye çalışan Günaydın, polis tarafından çembere alındı.

TOPLANTIYI BELEDİYE ÖNÜNDE YAPTILAR

Öte yandan bugün CHP Belediye Meclis üyeleri belediyede meclis toplantısını gerçekleştireceklerdi. Sabah saatlerinde belediyeye gelen üyeler grup toplantı salonuna kilit vurulduğunu öğrendi. CHP'liler içeri alınmayınca meclis toplantısını belediyenin önünde yapma kararı aldı.

Belediye binasında gergin anlar! CHP'li vekil 'Beni nasıl içeri almazsınız?' diyerek polisle tartıştı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımustafa kılıç:

Bi gezi baslatmak istiyolar galiba yine

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

sen kimsin ki

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
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