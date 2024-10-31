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"Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklanırken belediyeye kayyum atandığı iddia edildi. Gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun 2 gün önce yaptığı "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımı tartışma yarattı. AK Partili Kadıoğlu tepkilerin ardından yaptığı açıklamada "Yapılan zorlama ve maksatlı yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

'Terör örgütü üyeliği' iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum atandığı iddia edilirken, belediyenin AK Partili eski Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun, iki gün önce X'te yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

"TAKİBE DEVAM EDİNİZ"

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun, 2 gün önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda geri dönme sinyalleri verdi. Esenyurt'ta üç dönem belediye başkanlığı yapan ve 2017'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Kadıoğlu, Esenyurt'ta hayata geçirdiği projeleri anlatan bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Belediye Başkanlığı dönemimizde ülkemizin birçok köşesine yaptığımız yatırımları yerinde gezip gördük. Ülkemizin bu güzide topraklarından sizlere seslenerek, Esenyurt'a döneceğiz! Takibe devam ediniz..."

'Esenyurt'a döneceğiz' paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE YANIT VERDİ

AK Partili Kadıoğlu, operasyonu önceden bildiği ve bu iki paylaşımıyla sinyal verdiği eleştirilerine şöyle yanıt verdi; "Sosyal medya platformlarından yaptığım paylaşım belediye başkanlığımız döneminde ülkemizin çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin hatırlatılmasına yönelik olup, bugün Esenyurt'ta yaşanan olayla hiçbir ilgisi yoktur. Yapılan zorlama ve maksatlı yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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