Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında 'Görevi kötüye kullanmak' iddiasıyla suç duyurusu

ESENLER, İSTANBUL (Haberler.com) - Esenler Belediyesi'nde CHP Meclis Üyesi olarak görev yapan Kemal Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na görevi kötüye kullandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

GERİ DÖNÜŞÜM İŞİNİN BEDELSİZ DEVREDİLDİĞİ İDDİASI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Şahin'in suç duyurusu dilekçesinde Esenler Belediyesi'nin geri dönüşüm işini bedelsiz ve ihalesiz şekilde eski AK Parti ilçe yöneticisi Hüseyin Aydın'ın şirketine devrettiği ve bu şekilde de milyonlarca liralık kamu zararına sebebiyet verildiği öne sürüldü.

"KAMU ZARARINA NEDEN OLUNMUŞTUR"

CHP'li Şahin, söz konusu dilekçede şu ifadelere yer verdi: "Esenler Belediye Başkanı ve diğer ilgililer atık toplama işini mevzuata aykırı olarak ihale yoluyla vermeyerek kamu zararına neden olmuşlardır. Avcılar Belediyesi'nin yaptığı sözleşme dikkate alındığında belediyeye yıllık 1 milyon 419 bin TL+ KDV ödenmektedir. Bu uygulamanın 2010 yılından beri devam ettiği düşünüldüğünde Esenler Belediyesi'nin atık toplama işi nedeni ile 12 yılda uğradığı zarar 17 milyon 39 bin TL + KDV olmuştur."

Kaynak: Birgün

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