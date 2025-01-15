Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e kırmızı kart yanıtı: O bizim işimiz

Erdoğan'dan Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı: Daha bunun...
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı

Esed mi? Esad mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu

Esed mi? Esad mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Suriye meseleleriyle ilgili konuşurken ülkesinden kaçan Beşar Esad ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslında bunun adı Esed değil, Esad. Bizi de böyle alıştırdılar" dedi.

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde Suriye'de yaşanan olaylardan bahsetti.

"BİZİ BİLE ALIŞTIRDILAR"

Suriye'deki olayların ilk günlerinde Beşar Esad ile görüştüğünü anlatan Erdoğan, "Bize reform yapacağını söyledi ama sözünü hiçbir zaman tutmadı. Orduyu devreye sokarak olayları şiddetle, kanlı yöntemlerle bastırma yoluna gitti." ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasının devamında "Tabi bunun aslı da Esed değil, Esad'dır. Böyle söylüyorlar, bizi bile alıştırdılar." dedi.

"ESED DEĞİL, ESAD"

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi: "Esad'a taleplerin dikkate alınması gerektiğini söyledim. Toplumun beklentisi olan reformların artık daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ettim. Tüm bu görüşmelerimizde her defasında Esed, bize reform yapacağını söyledi. Ama sözünü hiçbir zaman tutmadı. Göstericilerin seslerine kulak vermek yerine, ordusunu devreye sokarak, olayları şiddetle, kanlı yöntemlerle bastırma yoluna gitti. Kendisiyle o süreçte de görüşmem oldu. Gösterileri şiddetle bastırmanın hem ülke genelinde hem de İslam coğrafyasında tepkilere neden olacağını yapıcı bir dille Esed'e izah ettim. Tabi bunun aslı da Esed değil Esad'dır ya. Böyle söylüyorlar. Bizi bile alıştırdılar."

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
img

En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu anlattı
img

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı
img

Adana'da üç kişi boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

İstanbul'da ulaşıma büyük zam! İşte yeni tarife
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.