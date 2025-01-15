Esed mi? Esad mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde Suriye'de yaşanan olaylardan bahsetti.

"BİZİ BİLE ALIŞTIRDILAR"

Suriye'deki olayların ilk günlerinde Beşar Esad ile görüştüğünü anlatan Erdoğan, "Bize reform yapacağını söyledi ama sözünü hiçbir zaman tutmadı. Orduyu devreye sokarak olayları şiddetle, kanlı yöntemlerle bastırma yoluna gitti." ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasının devamında "Tabi bunun aslı da Esed değil, Esad'dır. Böyle söylüyorlar, bizi bile alıştırdılar." dedi.

"ESED DEĞİL, ESAD"

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi: "Esad'a taleplerin dikkate alınması gerektiğini söyledim. Toplumun beklentisi olan reformların artık daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ettim. Tüm bu görüşmelerimizde her defasında Esed, bize reform yapacağını söyledi. Ama sözünü hiçbir zaman tutmadı. Göstericilerin seslerine kulak vermek yerine, ordusunu devreye sokarak, olayları şiddetle, kanlı yöntemlerle bastırma yoluna gitti. Kendisiyle o süreçte de görüşmem oldu. Gösterileri şiddetle bastırmanın hem ülke genelinde hem de İslam coğrafyasında tepkilere neden olacağını yapıcı bir dille Esed'e izah ettim. Tabi bunun aslı da Esed değil Esad'dır ya. Böyle söylüyorlar. Bizi bile alıştırdılar."