Eş başkan ne demek, kimlere eş başkan denir? TDK'ya göre eş başkan anlamı!

Eş başkan ne demek? Gündemin öne çıkan konuları arasında dikkat çeken ifadelerden birisi eş başkanlık oldu. Vatandaşlar eş başkan ne demek, TDK anlamı ne merak ediyor. Peki, Eş başkan ne demek, kimlere eş başkan denir? Detaylar...

EŞ BAŞKAN NE DEMEK?

Eş başkan; bir kurul, toplantı ya da kurultayın başkanlığını eşit yetkiyle yürüten kişilerden her birine denilen sıfattır. Eşit yetkilere sahip olan iki kişiden oluşan bir liderlik modelini ifade eder. Bu modelde, bir kuruluşun veya bir organizasyonun başkanlık pozisyonunu iki kişi birlikte paylaşır. Her iki kişi de eşit yetkilere sahiptir ve karar alma süreçlerinde birlikte çalışırlar. Bu model genellikle işletmelerde, derneklerde veya siyasi partilerde uygulanabilir. Özellikle bazı demokratik özyönetim yapılarında ve bazı kadın hareketlerinde eş başkanlık modeli sıkça tercih edilir. Bu model, karar alma süreçlerinde çeşitliliği artırabilir ve daha kapsayıcı bir liderlik anlayışını teşvik edebilir.

EŞ BAŞKAN TDK ANLAMI NEDİR?

Eş başkan TDK anlamı; "bir kurul, toplantı veya kongrenin başkanlığını yapanlardan her biri" şeklindedir.