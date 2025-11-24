Erzurum'un Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi 10 Yemeği Arasında

Erzurum'un tescilli lezzeti cağ kebabı, dünyanın en iyi 10 yemeği arasına seçildi. AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, lezzetiyle dünyaya nam salan cağ kebabının yerinde, menbaında yenilmesi gerektiğini vurgulayarak, herkesi Erzurum'a davet etti.

Gastronomi dünyasının saygın platformlarından Taste Atlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini açıkladı. Erzurum'un asırlık mutfak mirası olan coğrafi işaretli cağ kebabı, bu prestijli listenin ilk 10 sırasında yer alarak, uluslararası alandaki tanınırlığını bir kez daha kanıtladı.

"Herkesi Erzurum'a bekliyoruz"

AK Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Erzurum'un tescilli lezzeti cağ kebabı, 'Dünyanın En İyi 10 Yemeği' arasında yer aldı. Mutfak mirasımızın eşsiz zenginliğinden bir kez daha tüm dünya haberdar oldu. Lezzetiyle dünyaya nam salan cağ kebabı, menbaında yani yerinde yenir. Herkesi Erzurum'a bekliyoruz" - ERZURUM