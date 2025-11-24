Haberler

Erzurum'un Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi 10 Yemeği Arasında

Güncelleme:
Erzurum'un coğrafi işaretli lezzeti cağ kebabı, Taste Atlas tarafından açıklanan 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesinde ilk 10'a girdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdurrahim Fırat, lezzetin yerinde tadılması gerektiğini vurgulayarak herkesi Erzurum'a davet etti.

Erzurum'un tescilli lezzeti cağ kebabı, dünyanın en iyi 10 yemeği arasına seçildi. AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, lezzetiyle dünyaya nam salan cağ kebabının yerinde, menbaında yenilmesi gerektiğini vurgulayarak, herkesi Erzurum'a davet etti.

Gastronomi dünyasının saygın platformlarından Taste Atlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini açıkladı. Erzurum'un asırlık mutfak mirası olan coğrafi işaretli cağ kebabı, bu prestijli listenin ilk 10 sırasında yer alarak, uluslararası alandaki tanınırlığını bir kez daha kanıtladı.

Konuyla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, lezzetiyle dünyaya nam salan cağ kebabının yerinde, menbaında yenilmesi gerektiğini vurgulayarak, herkesi Erzurum'a davet etti.

"Herkesi Erzurum'a bekliyoruz"

AK Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Erzurum'un tescilli lezzeti cağ kebabı, 'Dünyanın En İyi 10 Yemeği' arasında yer aldı. Mutfak mirasımızın eşsiz zenginliğinden bir kez daha tüm dünya haberdar oldu. Lezzetiyle dünyaya nam salan cağ kebabı, menbaında yani yerinde yenir. Herkesi Erzurum'a bekliyoruz" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
