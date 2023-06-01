Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz Meclis Kayıt İşlemlerini Tamamladı

Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, mecliste kayıt işlemlerini tamamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi karşılama alanında gerçekleştirilen kayıt işlemlerinde, milletvekilliği rozetini eşi Meryem Öz taktı.

Meclisteki işlemlerde Milletvekili Öz'ü Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir de yalnız bırakmadı. Öz'ün meclisteki ilk gün heyecanına çocukları da ortak oldu.

Kısa bir açıklama yapan Öz; "Rozetimi, kıymetli eşim taktı. Kayıt işlemlerimizi tamamladık. Bu heyecanı ve gururu bizlere yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Artık memleket için çalışma vakti. Şehrimizin sorunlarına hakimiz. Yol haritamız belli. Diğer vekil arkadaşlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, İlçe Başkanlarımız, İlçe Belediye Başkanlarımız ile birlikte daha çok çalışıp Erzurum'a yapacağımız hizmetlerimize hızla devam edeceğiz inşallah" dedi. - ERZURUM