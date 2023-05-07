Erzurum'daki olaylara ilişkin Soylu'dan ilk açıklama: Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da taşlı saldırıya uğraması ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür." dedi.