Erzurum'da İsrail'in Gazze'deki vahşetini protesto eden gençler

Erzurum'da bir grup genç, İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşet ve insanlık ayıbını sessiz eylem ile protesto etti. Gençler, Starbucks'ın önünde pankart açarak dünya devletlerinin suskunluğuna dikkat çekti.

Erzurum'da bir grup genç, İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşet ve insanlık ayıbını sessiz eylem ile protesto etti.

Erzurum'da bir araya gelen gençler, önce ABD'li ünlü kahve markası Starbucks'ın önünde eylem yaparak ABD ve İsrail'i protesto etti. Burada pankart açan grup, Gazze'de bebeklerin katledilişini temsilen yere kana bulanmış oyuncak bebekler koydu, ağızlarını bantlayarak dünya devletlerinin suskunluğuna dikkat çekti. "İçtiğin kahvede bebek kanı var. Kahve, zulüm ve soykırım bir arada. İçmezsen ölmezsin, içersen ölürler. Katile ortak olma" yazılı pankartlar açan grup, daha sonra Havuzbaşı Kent Meydanı'nda da benzeri bir eylem yaptı. Gruba zaman zaman vatandaşlar da destek verdi.

Protestocu gençler adına konuşan Selman Gündüz, Gazze'de ve Kudüs'te yaşanan insanlık dışı olaylara bir şekilde tepki gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Hepimiz elimizden gelen imkanlar nispetinde oradaki kardeşlerimizin yanında olduğunu göstermek zorunda. Bizler de sessiz çığlıklarımızla, dünya ülkelerinin seyirci kalmalarını protesto ederken, Filistin'deki kardeşlerimizin, bebeklerin sesi olmaya çalışıyoruz. Tepkisiz kalmak ya da yüzümüzü vahşete dönmek vebaldir. İnşallah en kısa zamanda Müslüman kardeşlerimizi huzura kavuşur ve İsrail'in vahşetine bir dur denilir" ifadelerini kullandı. - ERZURUM