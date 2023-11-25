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Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 9 şahıs yakalandı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü asayiş şube müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 9 şahıs yakalandı. Operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 9 kişi adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü asayiş şube müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 9 şahıs yakalandı.

Erzurum merkez ve ilçelerde yapılan eş zamanlı olarak operasyonlar neticesinde; T.A (1994 Erzurum) Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan, Ş.A (1997 Soma) Hırsızlık suçundan 6 yıl hapis 1 ay cezası bulunan, K.A (1980 Erzurum) Silahla Tehdit ve 5607 Skm suçlarından 5 yıl 8 ay hapis cezası bulunan, S.Ö (1973 Erzurum) Kasten Yaralama ve Tehdit suçlarından 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan, .M.K.A (1988 Erzurum) Kasten Yaralama suçundan 4 yıl 15 gün hapis cezası bulunan, G.A (1998 Erzurum) Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan, Y.Ö (1992 Erzurum) Cinsel Taciz suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan, E.A (2002 Erzurum) Hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası bulunan, S.A (1997 Yusufeli) Dolandırıcılık suçundan Yakalama Kararı bulunan, toplamda 9 şahıs adli işlemlerin akabinde, cezaevine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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